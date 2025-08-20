Вдова просит запретить продажу опасных членистоногих через интернет: мужчина купил паука и умер после укуса

Житель Великобритании скончался спустя несколько недель после покупки опасного паука в Сети. Членистоногое укусило мужчину, а спустя время он слег с похожими на грипп симптомами, передает Liverpool Echo.

Изначально, по словам супруги британца, он боялся насекомых. Однако затем этот страх прошел и мужчина решился на рискованную покупку — он приобрел пять пауков через интернет.

В итоге один из новых питомцев укусил главу семейства. Сначала житель Англии не придавал значения случившемся, но потом о себе дали знать симптомы, похожие на грипп: жар, озноб и боли в конечностях.

В один из дней мужчину обнаружили без сознания. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти британца. Что стало точной причиной его смерти, пока не известно. Потерявшая супруга женщина просит у властей запретить продажу опасных членистоногих в Сети.

