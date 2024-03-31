Вдова перевела все свои сбережения жениху по переписке в надежде, что он приедет за ней из Германии

Вдова из Челябинска на протяжении двух лет переводила деньги жениху по переписке в надежде на то, что он приедет к ней из Германии. В сумме женщина перечислила мошеннику 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции региона.

В 2021 году россиянка познакомилась в интернете с мужчиной. Он утверждал, что живет в Германии, но готов приехать в Россию и даже стать ее супругом. После того, как женщина поверила ему, аферист стал выпрашивать у нее деньги.

Сначала жительница Челябинска переводила средства из личных сбережений, а потом стала пользоваться кредитной картой.

«Кроме того, потерпевшая продала имущество, доставшееся ей в наследство от мужа», – передают в ведомстве.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана, а ее «жених» – обычный мошенник. Тогда она обратилась за помощью к стражам правопорядка. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, а сотрудники полиции заняты поисками афериста.

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