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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 31 марта 2024, 14:49
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Скандал в магазине обуви: в Санкт-Петербурге посетительница ТЦ заявила, что у нее с собой бомба

Женщину задержали в Санкт-Петербурге после заявления о наличии у нее бомбы в ТЦ.
Скандал в магазине обуви: в Санкт-Петербурге посетительница ТЦ заявила, что у нее с собой бомба

© Freepik

В Санкт-Петербурге 34-летнюю женщину задержали после ложного сообщения об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет 78.ru.

По данным Главного управления МВД, все произошло 28 марта. Около 11 часов утра в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что в торговом центре на Ленинском проспекте женщина в ходе конфликта заявила, что готовится совершить противоправные действия.

«Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал 34-летнюю местную жительницу. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ», — отметили в ГУ МВД.

Выяснилось, что инцидент произошел в ТЦ «Прибалтийский» в Санкт-Петербурге. Безработная жительница Ленинского проспекта устроила скандал в магазине обуви и аксессуаров Kari, в ходе которого прокричала, что у нее с собой бомба. После задержания женщину отправили под стражу.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, сообщившую стюардессе, что в ее рюкзаке лежит бомба.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
магазин
взрыв
уголовное дело
происшествия