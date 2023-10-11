Вдова лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко перевела мошенникам 77 тысяч рублей

Вдова лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко Наталья стала жертвой телефонных мошенников. Женщина отдала злоумышленникам, представившимися сотрудниками Центробанка, 77 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина и сообщила о попытке оформления кредита на ее имя. При этом «сотрудница Центробанка» предупредила 63-летнюю Наталью Науменко об уголовной ответственности за пособничество террористам в случае отказа от сотрудничества.

По данным РЕН ТВ, позже с вдовой музыканта связался «следователь ФСБ России» и настоятельно рекомендовал оформить потребительский кредит на 400 тысяч рублей, чтобы исчерпать лимит своего кредитного потенциала.

Женщина поверила мошенникам, но банк предоставил ей кредит только на 77 тысяч рублей. Все деньги она перевела на «безопасный счет». После этого «сотрудники» Центробанка и ФСБ на связь больше не вышли. Потерпевшая обратилась в полицию, по факту произошедшего начали проверку.

Ранее мы писали, что в Москве мошенники обманули пожилую женщину на 12 миллионов рублей и две квартиры. Жительнице столицы позвонил подставной сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Он передал женщине, что на ее имя кто-то оформил кредит, и предложил ей отправить часть сбережений на другой счет в целях безопасности.