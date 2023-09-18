Вдова Евгения Пригожина официально сменила фамилию после смерти мужа

Вдова погибшего в авикатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь Валентиновна решилась на смену фамилии после смерти супруга. Она официально вернула имя, данное ей при рождении. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, жена Пригожина решила вернуть девичью фамилию, и теперь в системе СПАРК она указана как Кряжева Любовь Валентиновна. Свой выбор женщина никак не прокомментировала.

Напомним, что главы «Вагнера» не стало в живых 23 августа. Частный самолет, на борту которого он находился, упал в Тверской области. Направлялся он из Москвы в Санкт-Петербург. Первые дни информация о смерти Евгения Пригожина не подтверждалась, однако было ясно, что его имя действительно числилось среди пассажиров. Но после проведения экспертизы стало известно, что российский предприниматель погиб.

К слову, у Евгения есть известный однофамилец продюсер Иосиф Пригожин. После случившегося он стал получать большое количество сообщений саркастического характера. Супруг Валерии признавался, что привык в мемам с собой, однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, поэтому он все-таки сорвался.