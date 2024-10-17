«Вдохновлял людей»: почему прихожане не верят в виновность священника в убийстве мужчины

Прихожанка не поверила в виновность священника в убийстве мужчины. Жительница Челябинской области рассказала, что не замечала за батюшкой агрессивного поведения. Подробности сообщает РЕН ТВ.

Местного служителя церкви подозревают в убийстве прихожанина, с которым они выпивали дома. Односельчане были потрясены этой новостью, а мужчина рассказал полицейским, что знакомый его домогался.

Одна из женщин, посещающих храм, рассказала, что поет на клиросе и служит с этим батюшкой уже много лет. Службы проводятся регулярно, даже в праздничные и выходные дни. На новость о виновности мужчины в убийстве она отреагировала так.

«Мы сначала не поверили этому. Мы знаем своего батюшку, что это православный священник. Никогда никакой агрессии со стороны батюшки не было», – высказалась женщина.

Прихожанка пояснила, что батюшка «вдохновлял людей».

Ранее мы писали о том, что соседи рассказали подробности о жизни священника. Они заявили, что он был в запое после развода с супругой, лишился прав из-за пьяного вождения и соврал про домогательство.