«Вдохновлял людей»: почему прихожане не верят в виновность священника в убийстве мужчины
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Прихожанка не поверила в виновность священника в убийстве мужчины. Жительница Челябинской области рассказала, что не замечала за батюшкой агрессивного поведения. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Местного служителя церкви подозревают в убийстве прихожанина, с которым они выпивали дома. Односельчане были потрясены этой новостью, а мужчина рассказал полицейским, что знакомый его домогался.
Одна из женщин, посещающих храм, рассказала, что поет на клиросе и служит с этим батюшкой уже много лет. Службы проводятся регулярно, даже в праздничные и выходные дни. На новость о виновности мужчины в убийстве она отреагировала так.
«Мы сначала не поверили этому. Мы знаем своего батюшку, что это православный священник. Никогда никакой агрессии со стороны батюшки не было», – высказалась женщина.
Прихожанка пояснила, что батюшка «вдохновлял людей».
Ранее мы писали о том, что соседи рассказали подробности о жизни священника. Они заявили, что он был в запое после развода с супругой, лишился прав из-за пьяного вождения и соврал про домогательство.