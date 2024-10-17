Был в запое и соврал про домогательство: соседи рассказали о батюшке, который зарезал прихожанина

Соседи убившего прихожанина батюшки заявили, что служитель церкви был в запое и соврал про домогательство. Они утверждают, что в день убийства отец Игорь употреблял алкоголь и «бился с бесами» во дворе своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что 17 октября в ряде СМИ появилась новость о том, что в Челябинской области батюшка зарезал мужчину, с которым выпивал. Он сделал это из-за домогательства. Так он рассказал прибывшим после случившегося полицейским. Но соседи говорят об обратном.

По их словам, после выпивки и закуски к батюшке пришел муж сельской учительницы, который пожаловался на поломку машины. Ранее отец освящал автомобиль, и теперь прихожанин надеялся «воскресить» его. В итоге они решили выпить, а на рассвете батюшка несколько раз ударил друга ножом и вытащил тело на улицу.

Mash отмечает, что сначала батюшка говорил о том, что бил ножом не знакомого, а демона. Но после заявил о домогательствах.

Но соседи, односельчане и прихожане церкви утверждают, что мужчина несколько лет назад развелся и стал много выпивать. Он покупал праймовую водку в бутылке в виде человеческого черепа. Кроме того, священник несколько раз был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что его лишили прав. Выпивал он в долг – брал бутылки в магазинах, а деньги не возвращал.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся история с убийством и домогательством.