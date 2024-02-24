Вцепился зубами в руку: агрессивный енот набросился на девочку-подростка в Москве

В антикафе в центре Москвы енот напал на 16-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Девочка находилась в кафе на улице Большая Полянка, в котором живут еноты. Она попросила сотрудников заведения разрешить ей погладить зверька, но животное в итоге укусило ребенка за руку.

Подростку потребовалась медицинская помощь.

«На контроле в прокуратуре находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в ведомстве.

Подробности случившегося рассказал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, школьница приехала в заведение вместе с подругой. Подростки заплатили 1 500 рублей за вход и прошли в зону с животными. Там на девочку набросился енот: он вцепился зубами в ее руку.

Мать пострадавшей рассказала, что работники помогли обработать пострадавшей рану, но скорую они не вызвали. Персонал заведения не принес извинений и отказался возвращать деньги.

Женщина отвезла в травмпункт пострадавшую дочь, а после — в больницу. Подростку сделали укол от бешенства. Пока девочка остается в медучреждении, ей предстоит сделать еще несколько уколов.

Мать подростка написала заявление в полицию. Также она наняла юриста. Женщина намерена добиться наказания для руководства антикафе.

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