В США домашняя ящерица выбралась из клетки и убила 34-летнего хозяина

В США 34-летний мужчина умер от укуса домашней ядовитой ящерицы. Она выбралась из клетки и укусила хозяина в руку.

Об этом сообщает Fox News.

Мужчина из штата Колорадо держал дома двух аризонских ядозубов. В один из дней рептилия выбралась из вольера и укусила хозяина за руку. У пострадавшего началась рвота, он упал на пол и перестал дышать.

Это видела его подруга. Она вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу. Он провел под наблюдением врачей 4 дня, но в итоге скончался.

В полиции тем временем отметили, что по закону держать аризонских ядозубов дома запрещено.

Ранее сообщалось, что в Липецке змея сбежала из террариума и заползла в квартиру. Рептилию нашли сотрудники по отлову животных.