Опубликовано 22 февраля 2024, 17:37
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В США домашняя ящерица выбралась из клетки и убила 34-летнего хозяина
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В США 34-летний мужчина умер от укуса домашней ядовитой ящерицы. Она выбралась из клетки и укусила хозяина в руку.
Об этом сообщает Fox News.
Мужчина из штата Колорадо держал дома двух аризонских ядозубов. В один из дней рептилия выбралась из вольера и укусила хозяина за руку. У пострадавшего началась рвота, он упал на пол и перестал дышать.
Это видела его подруга. Она вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу. Он провел под наблюдением врачей 4 дня, но в итоге скончался.
В полиции тем временем отметили, что по закону держать аризонских ядозубов дома запрещено.
Ранее сообщалось, что в Липецке змея сбежала из террариума и заползла в квартиру. Рептилию нашли сотрудники по отлову животных.