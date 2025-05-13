Вцепилась когтями в голову и отказывалась улетать: подросток вызвал МЧС, чтобы избавиться от назойливой вороны

Сотрудникам МЧС в Раменках поступила необычных просьба о помощи. К спасателям обратился подросток, который пытался укрыться от преследующей его вороны, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мальчик обратился за помощью сегодня утром. На голову подростку села ворона. Она вцепилась когтями в школьника и отказывалась улетать. По словам очевидцев, птица могла таким образом защищать своей гнездо, которое располагалось неподалеку.

В итоге сотрудники экстренных служб прибыли по вызову, но к тому моменту ворона уже отпустила мальчика. От медицинской помощи он отказался. К дереву, где обосновалась агрессивная птица, должны приехать работники жилсервиса, чтобы избавиться от логова.

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