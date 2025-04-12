Возможен летальный исход: какие опасные инфекции переносят городские птицы

В конце марта в Санкт-Петербурге мальчика укусил попугай во время кормления в специальном центре. Мать ребенка предупредили, что ее сын может заразиться орнитозом. Сайт «Страсти» решил выяснить у кандидата медицинских наук, врача-инфекциониста «ИНВИТРО» Андрея Позднякова, насколько опасно это заболевание, и какие еще инфекции можно подцепить от городских птиц.

Как пояснил врач, орнитоз или пситтакоз — это распространенное заболевание, вызванное хламидией psittaci. Оно передается от птиц человеку контактным, воздушно-капельным путем.

«Клинические проявления в развернутой форме напоминают течение тяжелой респираторной инфекции с высокой температурой, с интоксикационным синдромом, болями в мышцах, суставах и поражением легких. Иногда возможны даже генерализованные формы. Это тяжелое заболевание, которое лечится антибиотиками, но для того, чтобы правильно лечить, нужно его заподозрить», — говорит специалист.

Еще одно неприятное заболевание, которое переносят пернатые, — сальмонеллез, говорит врач. Недуг напоминает по симптомам кишечную инфекцию. Для нее характеры: лихорадка, интоксикация, частый жидкий стул, рвота, обезвоживание. Инфекция встречается у большого количества птиц. Встречается у птиц и кампилобактериоз. Андрей Поздняков пояснил, что это проявление кишечной инфекции протекает легче, чем сальмонеллез, но может дать осложнение на почки в виде гемолитико-уремического синдрома. В этом случае без диализа возможен и летальный исход.

«Птицы могут служить источниками грибковых заболеваний, таких как криптоспоридиоз и гистоплазмоз. Они передаются через контакт с пометом. Иммунокомпетентный человек справится или даже этим не заболеет. Но дети и пожилые люди находятся в зоне риска. Грибковые инфекции крайне непросто поддаются лечению», — заключил инфекционист.