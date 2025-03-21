Вандалы разгромили могилу актрисы и первой жены Миронова Екатерины Градовой

Неизвестные устроили погром на могиле актрисы и первой жены Андрея Миронова Екатерины Градовой. Захоронение расположено на Троекуровском кладбище.

О погроме на могиле звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» сообщает NEWS.ru.

Уточняется, что одна ваза с цветами повалена, в другом вместо букета гербарий. Надгробная плита треснута, рядом с оградой разбросаны горшки с цветами, фотография знаменитости выцвела.

Градова умерла в 2021 году, но памятника на могиле до сих пор нет. Обычно монумент ставят через год. У Градовой осталась дочь Мария, а также вдовец и приемный сын.

Напомним, Градова умерла в возрасте 74 лет в результате инсульта. Ее похоронили на Аллее актеров рядом с актерами Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.

21 марта состоялись похороны певца Бедроса Киркорова. На надгробной табличке нашли ошибку: ритуальщики перепутали дату смерти.