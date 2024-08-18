Вандалу предъявлено обвинение: украинец нацарапал свое имя на стене Колизея

Сотрудники правоохранительных оганов в Италии задержали гражданина Украины, который совершил акт вандализма. Молодой человек вырезал своем имя на древнеримском Колизее, передает Roma Today.

По данным СМИ, в преступлении обвиняется 19-летний парень. Он вместе с друзьями посещал достопримечательности в Риме. У Колизея хулигана заметила женщина. Она сообщила полиции, что тот исцарапал стену древнего памятника архитектуры.

Стражи порядка задержали вандала. Оказалось, что он написал на стене Колизея свое имя. До выяснения обстоятельств молодого украинца задержали. За совершение акта вандализма ему грозит штраф в размере до 15 тысяч евро или тюремное заключение сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Италии украинец умер из-за страха быть покусанным осами. Мужчин отдыхал на пляже и прыгнул в воду.