«Может сказаться на репутации»: Влад Череватый об отказе от победы в шоу «Битва экстрасенсов»

Участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Влад Череватый дошел до финального испытания, в котором сразился с Олегом Шепсом и одержал уверенную победу. При этом внезапно для всех он отказался от кубка и передал его сопернику.

В последнем выпуске редакторы шоу решили вывести Череватого на чистую воду и раскрыли его тайну: во время одного из испытаний он якобы проклял маленькую девочку.

Как признался сам Влад, после этого он был вынужден отказаться от звания победителя ради сохранения репутации.

«Ты понимаешь, что сейчас называют что-то такое, что к тебе никакого отношения не имеет, но это может сказаться на твоей репутации в целом, на твоей жизни и на жизни даже твоей семьи, хоть их и нет в этом момент в экране, то решение нужно принимать в моменте», — объяснил Череватый в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Как пояснил экстрасенс, он не проклинал ребенка, а лишь высказывал свое мнение. При этом ничего из официально отснятого так и не вошло в эфир, а монолог, произнесенный в гараже между съемками, стал роковой.

«И его выдали в последний день на финале», — пояснил звезда «Битвы экстрасенсов».

При этом Влад подчеркнул, что рассказал бы очень многие тайны со съемок, но не может из-за подписанного контракта.

После скандального финала кубок победителя остался в редакции телеканала, Олег Шепс так и не забрал его.

Ранее Олег Шепс приехал в Самару вместе с сестрой, чтобы принять участие в квизе. Он одержал победу над другими участниками, но остался разочарован.