«Вам пригодится»: выпускник Белгородской школы подарил учителям траурные букеты

10 января в губкинскую школу №17 пришел бывший ученик и подарил своим учителям траурные букеты со словами «вам пригодится». Администрация учреждения вызвала полицию. Об этом сообщила «Подъему» мать одной из школьниц.

На посту охраны парень предъявил паспорт и назвал цель своего визита. По словам охранника, при нем не было никаких запрещенных предметов и поведение не вызывало вопросов.

Учителя не обрадовались визиту и объяснили ему, что такие цветы живым людям не дарят. Парень ответил, что не знал этого, а только лишь хотел сделать приятное. Мать одной из учениц, сказала, что по словам детей, парень во время дарения цветов добавил, что «завтра вас ждет сюрприз».

«Но это, опять же, только со слов детей», – подчеркнула мать.

Большинство педагогов букет не приняли, хотя один учитель не заметил подвоха, но потом разобрались в ситуации и отнесли цветы к памятной табличке героя.

Директор образовательного учреждения отметила, что правоохранительные органы вызвала на всякий случай.

«Произошло недоразумение. Cами эти ленточки и заставили нас вызвать полицию, чтобы просто проверить, возможно, он где-то состоял или еще что-то. Парень сам, в общем, больше напуган», – подчеркнула она.

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