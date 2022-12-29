Недетские разборки: 13-летний школьник из Москвы ударил одноклассницу партой по лицу

Ученица московской школы оказалась в больнице после удара ее одноклассника партой по лицу. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на собственный источник информации.

В Москве в одной из школ 13-летний ученик нанес удар партой по лицу своей однокласснице, девочку отправили в больницу. Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое находится на территории района Восточное Бирюлево.

Ученица отделалась ушибом. После обследования в больнице ее отпустили домой. Школьнице назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, как отчим избил пасынка-первоклассника за желание выпить шампанское перед школой. Оказалось, что с утра перед школой ребенок бегал по квартире и кричал, что не пойдет на занятия, пока ему не нальют детского шампанского. Желая успокоить мальчика, его отчим резко схватил его и крепко сжал щеки. Позже выяснилось, что подобный инцидент не был единственным в семье.