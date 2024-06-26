Вагоны сошли с рельсов через 10 минут после отправления: что известно о катастрофе с поездом в Коми

В Коми 9 из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Пассажирка рассказала, что люди вылетали через стекла в воду.

Ее комментарий привел Telegram-канал SHOT. Женщина рассказала источнику о первых минутах после случившегося.

«Люди через стёкла вылетали прямо в воду, некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда», - поделилась женщина.

По ее словам, картина была «ужасная». Женщина отметила: в начале пути все было нормально, но потом поезд стал покачиваться, начали падать вещи. Она находилась внутри с восьмимесячным ребенком, из вагона было сложно выбраться.

«Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами», - отметила женщина.

В школе Инты приготовили подушки, одеяла и кровати для приема 100 пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что авария произошла через 10 минут после отправления. Поезд направлялся со станции «Инта-1» из Воркуты в Новороссийск. В вагонах находились 232 человека. Как следует из опубликованных источником кадров, пути на месте крушения поезда размыты, вокруг все в воде.

В перевернувшихся вагонах было 150 человек. По данным Минздрава на эту минуту, пострадали 40 человек. Mash сообщил, что один ребенок получил тяжелые травмы, его увезли на скорой. Пятерых пассажиров с переломами доставили в ЦГБ Инты. На место катастрофы направлены два санборта из Усинска.

Как пишет РБК со ссылкой на заявление главы региона Владимира Уйбы, техника не может добраться до места крушения поезда, так как ЧП произошло в зоне лесотундры и болот. По этой причине пострадавших эвакуируют пятью вагонами поезда в Инту.

Затем их отправят в городскую больницу. Созданы пункты временного размещения, тяжелые пострадавшие будут перевезены в Сыктывкар силами санавиации.

Ранее сообщалось, что в Приморье поезд отрезал ногу 15-летнему зацеперу.