В зоне СВО во время атаки беспилотников умерла волонтер с позывным Молния

В зоне СВО умерла волонтер с позывным Молния. Она отправилась на спецоперацию вслед за мужем.

О смерти сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на руководителя проекта «Патриот. Поколение» Леонида Иванова.

По его информации, уроженка Дона и основательница группы быстрого гуманитарного реагирования «Молния» погибла 2 апреля. Это произошло во время атаки беспилотников.

Она помогала бойцам с первых дней СВО. С супругом собирала и доставляла гуманитарные грузы. В 2024 году подписала контракт с Минобороны и ушла на СВО вслед за мужем, у которого был позывной Гром.

Будущие супруги познакомились в 2003 году на работе. Девушка была менеджером по персоналу, а парень искал работу. Завязалось общение, а романтические отношения позже переросли в свадьбу. В 2008-м у пары родился сын.

Ранее сообщалось о смерти иеромонаха, который окормлял бойцов СВО. Священнику был 41 год.