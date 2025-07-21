В зоне СВО погиб учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который в мае общался с Путиным

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о смерти учителя ОБЖ Геннадия Старунова в зоне СВО при исполнении долга. В мае он участвовал в заседании набсовета РСВ и общался с президентом России Владимиром Путиным.

Подробностями Бетин поделился в своем Telegram-канале.

«Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта «ТопБЛОГ», выпускник «Мастерской новых медиа» Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг. Буквально в мае Геннадий принимал участие в заседании Набсовета президентской платформы, общался с Владимиром Путиным и представил свою инициативу», - сообщил он.

Бетин принес соболезнования родным Старунова и отметил, что «уходят лучшие». Также он напомнил: Старунов предлагал создать систему предконкурсной подготовки для участников СВО для их более легкой интеграции в проект РСВ после возвращения. 16 июля президент дал соответствующее поручение – РСВ и РАНХиГС разрабатывают такую систему.

«Геннадий, твоя идея будет реализована», - написал Бетин и добавил, что его дело останется как память о человеке, «который думал не только о сегодняшнем дне, но и о будущем тех, кто сейчас на передовой».

Ранее депутат Виталий Милонов рассказывал о жизни на СВО. Он участвовал в спецоперации как доброволец и заключал безвозмездный контракт.