В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ КВНщика Максима Нелипу

Украинский актер и капитан команды КВН «Ковбои политеха» Максим Нелипа ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Весной 2022 года он вступил в ряды ВСУ.

Подробности гибели 48-летнего артиста не разглашаются. Также нет информации о том, где он будет захоронен. Известно, что он скончался 12 мая, сообщает Абзац.

Максим Нелипа окончил Киевский политехнический институт и получил диплом инженера-приборостроителя.

В 1997 году он начал играть в КВН и прославился как капитан команды КВН «Ковбои политеха». Дважды принимал участие в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале.

Кроме того, он активно снимался в сериалах. Среди проектов с его участием «Удиви меня», «Небесные родственники», «Байки Митяя».

Ранее в зоне СВО погибла украинская военнослужащая и актриса Елена Савельева. С 2022 года она стала лицом украинской пропаганды. Она успела сыграть девушку-добровольца, «коренную одесситку», выступающую против русского языка, бойца ВСУ с позывным «Ведьма» и чудом спасшуюся жительницу Торецка.