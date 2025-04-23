На СВО ликвидировали воевавшую за ВСУ актрису с позывным Ведьма

В зоне СВО погибла украинская военнослужащая и актриса Елена Савельева. Ее последней ролью стал образ штатной девушки ВСУ.

До начала СВО Елена в основном снималась в рекламе и кино, играя эпизодические роли. С 2022 года Савельева стала лицом украинской пропаганды. Она успела сыграть девушку-добровольца, «коренную одесситку», выступающую против русского языка, бойца ВСУ с позывным «Ведьма» и чудом спасшуюся жительницу Торецка.

Амплуа Савельевой не подразумевало публичности. Девушка появлялась на экране под творческими псевдонимами.

По данным DNRNEWS, Елену ликвидировали под Покровском в Донецкой области. Издание предположило, что актрису могли убить наемники ВСУ. Патриотично настроенные женщины в украинской армии нередко подвергаются домогательствам. Возможно, похожая история произошла и с Еленой, но официальных подтверждений этому нет.

По другой версии, Савельева могла погибнуть во время съемок пропагандистского контента.

Ранее умер воевавший за ВСУ украинский комик, участник юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика» Александр Чечун.