В Златоусте женщины представились сотрудницами соцзащиты и ограбили пенсионерку

В Челябинской области три женщины вынесли из квартиры 82-летней жительницы крупную сумму денег. Инцидент произошел в городе Златоуст. Родственники потерпевшей рассказали, что пропало 200 тысяч рублей. Об этом пишет URA.RU.

По данным источника, три неизвестные пришли к пенсионерке утром 6 марта и представились сотрудницами соцслужбы. Они сказали, что принесли продукты. Потерпевшая поверила и открыла им дверь.

Когда женщины оказались в квартире, то обманом увели жительницу на кухню, пока одна из них искала деньги. Хозяйка в какой-то момент почувствовала подвох и попросила всех уйти. А после поняла, что у нее пропало 200 тысяч рублей, и обратилась в полицию.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц. Как сообщили URA.RU в златоустовской полиции, с начала 2023 года было зарегистрировано 17 случаев мошенничества в отношении пенсионеров.

«При этом по восьми фактам лица мошенников установлены, а семь жителей деньги отдавать не стали», – цитирует пресс-службу издание.

Ранее мы писали о том, как в Краснодарском крае внучка ударила бабушку кулаком в лицо, после чего та скончалась. Странная и неожиданная история произошла на Кубани. Подозреваемая последние два года ухаживала за своей бабушкой, потому что та уже не могла самостоятельно передвигаться. Женщина и 76-летняя пенсионерка часто спорили и ссорились из-за бытовых разногласий.

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