В Краснодарском крае внучка ударила бабушку кулаком в лицо, после чего та скончалась

Женщину подозревают в убийстве собственной бабушки. Странная и неожиданная история произошла на Кубани. Об этом сообщает Kub Mash со ссылкой на сообщение прокуратуры Каневского района Краснодарского края.

По данным источника, 76-летняя жительница скончалась после «случайного» удара по лицу от внучки. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Подозреваемая последние два года ухаживала за своей бабушкой, потому что та уже не могла самостоятельно передвигаться. Женщина и пенсионерка часто спорили и ссорились из-за бытовых разногласий.

По информации источника, в день трагедии родственницы снова начали бурно выяснять отношения, а в какой-то момент внучка ударила бабушку кулаком по лицу. Женщина оставила пенсионерку и ушла из комнаты. После возвращения она поняла, что бабушка мертва.

Предварительно, причиной гибели пенсионерки стал перелом носа, из-за чего она не смогла дышать. Бабушка не успела попросить о помощи, задохнулась и умерла. Сообщается, что за расследованием дела следит районная прокуратура.

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