В Златоусте из-за электросамоката загорелся дом, пострадала 17-летняя девушка

В Златоусте, расположенном в Челябинской области, в частном секторе произошел пожар. Один из домов загорелся из-за электросамоката. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Как стало известно, возгорание произошло из-за гироскутера, который находился в помещении на зарядке. Предварительно, случилось короткое замыкание. В этот момент в доме находилась хозяйка транспортного средства – 17-летняя девушка. Именно она и подключила устройство к электричеству, после чего оставила его без присмотра.

В результате пожара несовершеннолетняя выжила, но пострадала. Ее доставили в больницу. Отмечается, что в основном горели вещи, которые находились на втором этаже дома.

Сотрудники МЧС напомнили, что любые аккумуляторные приборы нельзя оставлять на зарядке на ночь. За ними нужно постоянно смотреть. В данном случае наблюдение не проводилось, что и привело к печальным последствиям.

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