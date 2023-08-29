В Египте утонули многодетная мать и ее 9-летний сын из России

В Египте утонули двое граждан России. Многодетная мать из Башкирии умерла в попытке вытащить своего девятилетнего сына из воды. Ребенок тоже погиб. Об этом сообщает Ufa1.ru.

По информации источника, 38-летняя женщина вместе с тремя маленькими сыновьями отправилась за границу, чтобы навестить мужа, который там был на заработках. В один из дней они отправились поплавать на дикий пляж, однако море начало затягивать старшего ребенка и его отца.

Мужчину удалось спасти благодаря спортсмену, оказавшемуся неподалеку. А вот за мальчиком пришлось нырять его матери. Но всплыть на поверхность не удалось никому.

С помощью собранных средств получилось перевезти тела обратно в Россию. Похороны состоялись в селе Старобалтачево 26 августа. Предварительно, оставшиеся без матери и брата мальчики останутся пока в Египте вместе с папой.

Ранее в Египте пропала женщина из Санкт-Петербурга. Она исчезла во время занятий дайвингом. До сих пор ведутся поисковые операции, которые еще не увенчались успехом.