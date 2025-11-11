В Женеве от рака умер бизнесмен и бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Владимир скончался в сентябре 2025 года. Он тяжело болел и провел последние дни жизни в хосписе. Смерть бизнесмена подтвердил адвокат его бывшей жены Алены.

Экс-супруги судились из-за имущества. В ответ на иск от Алены в 2024 году Слуцкер заявил, что у него возникли финансовые трудности из-за кражи активов. Однако суд нашел у него имущество на 285 млн долларов, включая недвижимость и землю в Лондоне, Москве.

После смерти бизнесмена наследники должны выплатить его бывшей жене 25 млн фунтов стерлингов, погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам.

