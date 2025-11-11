В Благовещенске после аварии умер 45-летний телеведущий Михаил Шамотин. Об этом сообщил видеограф Сергей Бредихин в соцсети.

30 октября во время снегопада Михаил попал в ДТП: на 81-м километре трассы Благовещенск — Гомелевка его автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Телеведущего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но 11 ноября сердце Михаила остановилось.

«Когда услышал, что он попал в аварию, не по себе стало, как будто что-то оторвалось. Когда узнал, что он в тяжелом состоянии, в коме, я понимал, что прогнозы очень плохие. И сегодня в два часа ночи мне написали, что Миша умер. Слезы на глазах... Думаю это было роковое стечение обстоятельств», — написал Сергей.

В сентябре телеведущему исполнилось 45 лет. У него остались жена и двое детей.

