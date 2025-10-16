В Железногорске мать 10-летнего бродяги не лишат родительских прав

В Железногорске не лишат родительских прав мать 10-летнего мальчика, который бродяжничал и нападал на людей. Установлено, что ребенок «со сложным поведением», но насилия в отношении сына женщина не применяла.

Об этом узнало ИА Регнум.

В ГУ СК Красноярского края и Хакасии начали проверку после публикации в Сети голосового сообщения женщины, в котором она отказалась от ребенка. Женщина сообщала, что будет заниматься двумя «нормальными» сыновьями.

О мальчике узнали, когда местная жительница сняла ребенка засыпающим в подъезде. Мать ребенка просили забрать мальчика, но та отказалась и заявила, что у нее опустились руки.

Многие осудили россиянку, а другие рассказали о недетских поступках мальчика: в частности, он нападал с ножом на людей. Мать призналась, что не смогла справиться с сыном – помощи не было, но появился страх за других сыновей. В итоге она в отчаянии записала голосовое сообщение, но потом попросила не лишать ее родительских прав, а помочь наладить общение с ребенком.

Компетентные органы не нашли оснований для лишения россиянки прав. Сейчас с семьей работают психологи.

Ранее певица Ксения Новикова сообщила, что лишила родительских прав бывшего мужа. Пара со скандалом рассталась в 2011 году.