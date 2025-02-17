Ксения Новикова лишила родительских прав экс-мужа, который похищал ее сыновей

Певица Ксения Новикова заявила, что лишила родительских прав бизнесмена Андрея Середу, с которым со скандалом рассталась в 2011 году. Мужчина похитил сыновей и даже после того, как вернул их матери, не смог наладить с ними отношения.

По словам Новиковой, бывший забрал мальчиков для того, чтобы не расставаться с возлюбленной. Однако его план провалился. Долгое время после этого похищения артистка продолжала бояться, что Андрей вновь заберет у нее детей.

«Они сейчас не общаются, у Андрея, видимо, обида. Я ничего плохого про папу им не говорила. Я очень переживала, когда Мирону было 10 лет, думала, что бывший повторно украдет сыновей, а потом заставит их сказать в суде, что они хотят жить с папой», - поделилась Новикова в интервью Fametime TV c Лаурой Джугелией.

Оказалось, что солистка «Блестящих» никому не рассказывала, но занималась лишением родительских прав бывшего избранника. И в итоге ей это удалось. Сейчас у сыновей Ксении двойная фамилия, и они ничего не хотят знать об отце. Артистка призналась, что Андрей Середа совершил какой-то непростительный поступок, но в подробности вдаваться не стала.

«Была очень отвратительная ситуация. Мне очень жалко, что так вышло в жизни, что на долю ребят выпало все это. Но если мне суждено быть мамой таким образом, значит, так и будет», - отметила Ксения Новикова.

Ранее Ксения Новикова рассказала о воспитании сыновей.