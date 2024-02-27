В Зеленограде мошенники заставили женщину поджечь в себе петарду

В Зеленограде женщина пострадала, став жертвой мошенников. Ее не только развели на деньги, но еще и заставили поджечь в себе петарду. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, в начале февраля с россиянкой связались якобы из компании сотовой связи и попросили перезаключить договор. После этого ей позвонили и предупредили, что аферисты пытаются оформить на нее кредит. Правда, и этот сотрудник оказался фальшивым. Так, женщина потеряла за короткий срок почти 3 миллиона рублей.

Но на простом вымогательстве денег злоумышленники не остановились. Они стали давать жительнице Зеленограда странные задания. Например, сфотографироватьcz без одежды с мужем, а затем вставить в мужчину петарду и поджечь. Женщина сделала это, только не с супругом, а с собой, после чего попала в больницу. В результате взрыва она получила серьезные ранения. На данный момент ее состояние не уточняется.

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