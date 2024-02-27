Готовил взрыв на центральной площади: мужчина хотел замаскировать бомбу грибами и устроить теракт в День города

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт, который готовил житель Рубцовского в Алтайском крае. Мужчина планировал замаскировать бомбу грибами и утроить взрыв на центральной площади, передает РИА Новости.

Силовики провели задержание жителя края, после чего на допросе он рассказал о подготовке теракта. Так, по словам мужчины, он намеревался устроить взрыв на центральной площади в День города.

Для этого задержанный сначала изготовил пробную партию пороха, затем закупил компоненты для бомбы и телефон. Взрывное устройство мужчина планировал замаскировать в ведре с грибами.

Подозреваемый в подготовке теракта действовал по наводке кураторов. Они должны были передать жителю края инструкцию к детонатору, но не успели.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали ученика с ножами и топором за подготовку убийства в школе. Также школьник хотел изготовить взрывное устройство.