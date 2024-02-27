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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 февраля 2024, 10:04
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Готовил взрыв на центральной площади: мужчина хотел замаскировать бомбу грибами и устроить теракт в День города

В Рубцовске мужчина с грибным лукошком хотел взорвать центральную площадь .
Готовил взрыв на центральной площади: мужчина хотел замаскировать бомбу грибами и устроить теракт в День города

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт, который готовил житель Рубцовского в Алтайском крае. Мужчина планировал замаскировать бомбу грибами и утроить взрыв на центральной площади, передает РИА Новости.

Силовики провели задержание жителя края, после чего на допросе он рассказал о подготовке теракта. Так, по словам мужчины, он намеревался устроить взрыв на центральной площади в День города.

Для этого задержанный сначала изготовил пробную партию пороха, затем закупил компоненты для бомбы и телефон. Взрывное устройство мужчина планировал замаскировать в ведре с грибами.

Подозреваемый в подготовке теракта действовал по наводке кураторов. Они должны были передать жителю края инструкцию к детонатору, но не успели.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали ученика с ножами и топором за подготовку убийства в школе. Также школьник хотел изготовить взрывное устройство.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
теракт
полиция