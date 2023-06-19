В Зеленограде 68-летний педофил домогался школьника во время массажа

Массажист из Зеленограда обвинен в совращении 11-летнего мальчика во время сеанса.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Семья нашла опытного массажиста, который принимал на дому. 37-летний отец потерпевшего из Химок отвез ребёнка к 68-летнему специалисту в Зеленоград.

Во время процедуры мужчина начал трогать ребенка в интимных местах и целовать, мальчику удалось сбежать и рассказать обо всем отцу, который сразу же отправился в правоохранительные органы.

Виновный был задержан. В настояний момент выясняются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка по данному факту.

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