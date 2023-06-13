В Москве школьница пошла на свидание с 50-летним педофилом, который ее изнасиловал

На днях школьница из Москвы, познакомившись с мужчиной в интернете, отправилась на свидание, в ходе которого была изнасилована 50-летним педофилом.

Об этом сообщает mk.ru.

Девочка познакомилась с насильником в чат-рулетке. Как оказалось, уже несколько месяцев она мечтала вступить в отношения с кем-то «постарше». Мама и психологи, проводившие с девочкой сессии, знали об этой навязчивой идее.

Известно, что, находясь в летнем лагере в прошлом году, девочка пережила неразделенную любовь к фотографу учреждения, после чего несколько раз обращалась с больницу с расстройством «возрастная психопатия».

Позже, когда школьнице стало лучше, мама перестала отправлять ее на госпитализацию, и в семье появилась новая проблема — девочка все время с кем-то переписывалась. Однажды 12-летняя даже напала на мать с ножом, пока та пыталась узнать, с кем общается дочь.

В минувшие выходные девочка отправилась на свидание, где занялась сексом и ушла без претензий к мужчине. Однако почувствовав жжение в интимном месте на следующий день после случившегося, девочка рассказала обо всем матери.

Была вызвана скорая помощь и полиция, педофила удалось задержать. Как сообщается, ранее он был неоднократно судим за совращение малолетних.

Ранее мы писали, как священник-педофил предлагал деньги за интимные снимки мальчику с другого континента.