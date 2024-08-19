В Зеленограде 17-летний ученик колледжа зарезал водителя такси

В Зеленограде 17-летний учащийся колледжа зарезал водителя такси. Мужчина умер в больнице.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Зеленограде 18 августа. Между подростком и водителем произошел конфликт. Учащийся достал нож и ударил таксиста в грудь.

34-летнего мужчину доставили в больницу, там он скончался. Известно, что ученик проживал в доме, около которого нашли пострадавшего таксиста.

После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таксист впал в состояние клинической смерти во время поездки. Автомобиль врезался в машину, ехавшую впереди. Водителя доставили в больницу, но несмотря на реанимационные действия он скончался.