Опубликовано 16 августа 2024, 22:55
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В Санкт-Петербурге таксист впал в состояние клинической смерти во время поездки
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В Санкт-Петербурге таксист впал в состояние клинической смерти во время поездки с пассажиром. Водитель потерял сознание, не было пульса.
О происшествии сообщает Фонтанка.
Инцидент произошел днем 16 августа. Таксист взял заказ, а во время проезда по Дальневосточному проспекту впал в состояние клинической смерти.
Машина врезалась в другой автомобиль, который ехал впереди. Таксиста доставили в Александровскую больницу.
Врачи пытались реанимировать водителя, но через 40 минут он умер. О состоянии пассажира ничего не известно.
Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина выкупила мужа за 250 тыс. рублей у неизвестных лиц, которые избили и удерживали его.