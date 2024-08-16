В Санкт-Петербурге таксист впал в состояние клинической смерти во время поездки с пассажиром. Водитель потерял сознание, не было пульса.

О происшествии сообщает Фонтанка.

Инцидент произошел днем 16 августа. Таксист взял заказ, а во время проезда по Дальневосточному проспекту впал в состояние клинической смерти.

Машина врезалась в другой автомобиль, который ехал впереди. Таксиста доставили в Александровскую больницу.

Врачи пытались реанимировать водителя, но через 40 минут он умер. О состоянии пассажира ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщина выкупила мужа за 250 тыс. рублей у неизвестных лиц, которые избили и удерживали его.