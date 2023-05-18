В Колумбии дети выжили после крушения самолета и провели 16 дней в джунглях в шалаше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Semana.

По данным СМИ, дети смогли выжить благодаря 13-летней девочке, которая построила шалаши из веток и листьев. После этого она скрепила конструкцию резинками для волос. Отметим, что девочка-подросток была самой старшей: возраст остальных детей — 11 месяцев, 4 года и 9 лет.

15 мая военные обнаружили у самолета, потерпевшего крушение, остатки фруктов, емкость для детского питания и другие предметы выживших. Вот почему они не сомневались, что в скором времени найдут и самих детей.

Напомним, 1 мая самолет подал аварийный сигнал. Через 370 часов поисков на борту нашли тела пилота и матери четырех детей. Об этом информирует Газета.Ru.

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