В здании НИИ «Платан» во Фрязино произошел повторный пожар

В здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино произошел повторный пожар. Накануне в огне там погибли, предварительно, восемь человек, пламя тушили семь часов.

Как пишет Telegram-канал Mash, горят верхние этажи. В качестве возможной причины нового пожара называют электропроводку. По другой версии, воспламенились тлеющие очаги вчерашнего пожара.

Как сообщили РБК в МЧС по Московской области, на место выехали силы и средства ведомства. Причины повторного возгорания пока неизвестны.

РЕН ТВ со ссылкой на компаньона одного из арендаторов здания сообщает, что возгорание «пошло на девятый этаж и крышу». Источник предположил, что огонь возник в той части, где не пролили и куда не добивали расчеты.

По данным Telegram-канала SHOT, есть угроза обрушения здания. Огонь будут тушить только снаружи.

Ранее сообщалось, что пожарная безопасность в здании не проверялась с 2017 года. Это могло быть связано с мораторием на проверки.