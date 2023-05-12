В запертой изнутри московской квартире обнаружили трупы пенсионерки и ее сына

В Москве вечером 11 мая в одной из квартир в элитном доме в Нижнем Кисловском переулке были обнаружены два тела – 85-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Дверь в апартаменты была закрыта изнутри. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, тревогу забил второй сын пожилой женщины, который уже долгое время проживает в США. Несколько дней мужчина пытался дозвониться до матери, чтобы поговорить с ней, но она не брала трубку. Тогда он запаниковал, что с ней могло что-то произойти, и обратился к соседу москвички. Тот попытался попасть в квартиру, но никто ему не открыл, поэтому было решено вызывать полицию.

Вскрыв замок, правоохранители попали внутрь апартаментов и увидели, что жильцы уже мертвы. Причем их трупы пролежали примерно 2-3 дня до обнаружения. Причина гибели россин пока не установлена. Расследование продолжается.

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