В Замбии двух мужчин осудили за попытку убить президента с помощью «колдовства»

В Замбии суд приговорил к тюремному сроку двух мужчин, которых обвинили в «колдовстве» против президента страны. Они признались, что с помощью магии хотели его убить. Подробности сообщает газета Guardian.

Мужчин задержали еще в декабре прошлого года в столице Замбии, Лусаке. Замбийца Леонарда Пхири и гражданина Мозамбика Джастина Канунде обвинили в попытке навести «порчу» на президента Хакаинде Хичилему, чтобы привести к его смерти.

В качестве доказательств следствие показало вещи, которые нашли у задержанных: живого хамелеона, разные амулеты, 12 бутылок с непонятными зельями и хвост животного. Суд счел это «колдовскими атрибутами».

Оба обвиняемых полностью признали свою вину. По данным местных СМИ, они рассказали, что заказчиком был Нельсон Банда — брат одного из оппозиционных политиков. За «ликвидацию» президента магическим способом мужчины якобы получили около двух миллионов замбийских квач (это больше семи миллионов рублей).

Суд приговорил обоих «колдунов» к двум годам тюрьмы с обязательными принудительными работами.

Ранее мы писали о том, что мать Екатерины Тарховой обвинила семью ее бывшего мужа в колдовстве.