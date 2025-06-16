В подол свадебного платья вшили кости: мать Екатерины Тарховой обвинила семью ее бывшего мужа в колдовстве

Мать Екатерины Тарховой Людмила написала письмо из колонии, в котором обвинила бывшую свекровь дочери Ларису Пасик в колдовстве. Она рассказала, что по возвращении дочери из Израиля нашла в свадебных платьях кости, тряпки, иголки с нитками и кусочки кожи.

Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на письмо Людмилы Тарховой.

Женщина указала: с приездом на родину дочь «становилась все злее и злее», их жизнь «превратилась в ад». Однажды увидев в свадебных платьях вшитые предметы, женщины испугались.

«Мы напугались, дочь тоже. На лицо был факт колдовства! Катя сказала, что ничего не знала об этом, но потом сняла крест, прекратила ходить в храм и на службу», - рассказала Людмила.

По ее словам, дочь была не похожа на вменяемого человека. В семье начались крупные скандалы. Людмила подчеркнула: ссоры происходили либо в пост, либо перед большими церковными праздниками.

«И зверское, спланированное, насильственное, жестокое убийство моих родителей произошло в Рождественский пост», - заметила Людмила Тархова.

Ранее Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены, написала письмо, в котором объяснила случившееся.