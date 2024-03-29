В зале Останкинского суда заискрили провода и появилось пламя

В здании Останкинского районного суда произошло возгорание в одном из залов. Сотрудники ликвидировали его самостоятельно.

Об инциденте сообщил сайт mk.ru.

В 15:15 в здании суда, расположенном на 1-й Останкинской улице, заискрили провода в зале для заседаний, затем появилось пламя.

Потушить небольшое возгорание смогли самостоятельно. Несмотря на это, в здание вызвали пожарных.

Ранее сообщалось о теракте в «Крокус Сити Холле»: вооруженные боевики открыли стрельбу по зрителям, а затем подожгли концертный зал. Известно о 144 погибших. Ветеран пожарной службы заявил, что температура в верхней части здания могла достигать 700 градусов. Также он отметил, что террористы вылили порядка 100 литров бензина или керосина. Потушить большую площадь не могла бы никакая автоматика – для борьбы с огнем требовались большие объемы воды. Специалист отметил, что люди задохнулись в дыму – поэтому много погибших нашли в туалете, коридорах и на лестницах.