«Соседи помогают»: представитель Киркорова рассказала о пожаре рядом с домом певца

Представитель Киркорова заявила, что соседи тушат огонь рядом с его домом. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня СМИ сообщили о сильном пожаре в поселке Береста в Красногорске. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Известно, что загорелся дом на соседнем участке с домом Филиппа Киркорова. Прямо сейчас к тушению приступили пожарные расчеты.

По словам пресс-секретаря певца Екатерины Успенской, вероятность того, что огонь может перекинуться на дом Киркорова, крайне мала.

«Пожар — это ужасно. Но риска того, что перекинется огонь на дом Филиппа Бедросовича, нет. Огонь уже тушат. Соседи все помогают», — заявила она.

Напомним, Филипп Киркоров приобрел участок в Красногорске в 2017 году. На территории располагается огромный дом, коттедж для прислуги и охраны, часовня и теннисный корт. Стоимость недвижимости оценивают в 12 миллионов долларов.

