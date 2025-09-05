В Забайкальском крае во второй раз за год осквернили могилу участника СВО

В Забайкальском крае могилу участника СВО облили краской и подожгли во второй раз за год. Об этом сообщает «Чита.Ру».

В Забайкальском крае могилу участника СВО осквернили второй раз за несколько месяцев: в июне ее облили краской, а в сентябре — подожгли. Летом на месте происшествия очевидцы заметили 13-летнего подростка, который якобы приезжал помогать матери с уборкой на местах захоронения родственников. Затем мальчик сознался в содеянном. Однако его не привлекли к уголовной ответственности из-за возраста, при этом подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Отчим погибшего отругал женщину, что она не следит за сыном, пытался заставить ее убираться. Она написала на него заявление, сказала, что он ее ударил правой ладонью по правой же щеке. Отчима осудили, а вандалу все с рук сошло», — сказала собеседница издания.

4 сентября очевидцы заметили на месте захоронения огонь и мальчика в светлой футболке. Родственники участника СВО обвинили в содеянном того же подростка.

Ранее 8-летний мальчик и его друг разгромили кладбище под Челябинском. Подробности читайте в этой новости.