«Стыдно. Позорище»: родители разгромившего кладбище мальчика хотят пойти к пострадавшим

В Челябинской области родители мальчика, участвовавшего в разгроме кладбища, готовы встретиться с пострадавшими. Следователи допрашивают вандалов, которые повредили несколько могил на кладбище в поселке Ближний Береговой. Подробности сообщает НТВ.

Кадры с места происшествия возмутили местных жителей. На них каменные надгробия сломаны и повалены, свежие цветы затоптаны, а рядом с оградкой валяется новая плюшевая игрушка. Она была оставлена на могиле пятилетней девочки, скончавшейся после тяжелой болезни. Вандалы оторвали фото ребенка от надгробия и бросили на землю. Они не пощадили даже свежие захоронения — перевернули деревянные кресты и разворотили семейные могилы. Среди поврежденных — могилы участников СВО.

Поселок, к которому относится кладбище, очень маленький — всего около 150 жителей.

По данным следствия, вандалами оказались дети пяти и восьми лет, а также 19-летний юноша. Как выяснилось, восьмилетнего мальчика на кладбище позвал его старший приятель, у которого диагностирована задержка развития и другие психические отклонения. Из-за этого он практически не общается со сверстниками.

«Я даже не знаю, как теперь из дома выходить. Стыдно. Позорище. Я вчера в полиции была, говорю: „Вы сможете озвучить список, кто пострадал, их номера?“ Мы с мужем готовы пойти к этим людям», — со слезами рассказала мать одного из мальчиков.

Известно, что 19-летний юноша уже привлекался к ответственности за аналогичный инцидент пять лет назад. Поскольку он совершеннолетний, именно его будут судить по уголовному делу о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, а также уничтожении воинских могил.

После допроса ему изберут меру пресечения и направят на психиатрическую экспертизу.

Раннее мы писали о том, что вандалы разгромили могилу актрисы и первой жены Миронова Екатерины Градовой.