В Забайкалье застрелили оленя, который убил сотрудника зоопарка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Олень из зоопарка «Амодово» в Читинском районе Забайкальского края смог пробить ограду своего загона и ворвался сначала к самкам, а затем в вольер к гусям. Трое сотрудников зоопитомника пытались вернуть оленя в загон, однако это им не удалось.

В ходе попыток загнать оленя обратно, он накинулся на одного из работников зоопарка — тот погиб на месте от полученных ран. Посетителей удалось оперативно эвакуировать с места происшествия. Разбушевавшегося оленя застрелили сотрудники зоопарка.

Следственный комитет проводит проверку по признакам нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Директор учреждения уверяет, что все вольеры изготовлены согласно ГОСТу.

