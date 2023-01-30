В Забайкалье парню ампутировали ноги после прогулки в летних кроссовках в 30-градусный мороз

На днях в больницу Забайкальского края доставили молодого человека с ледяным ожогом ног. Россиянин вышел на улицу в летних кроссовках, из-за чего в последствии лишился конечностей.

Отмечается, что пострадавшего привезли в ожоговый центр Читинской городской больницы № 1. В ту ночь в городе стоял страшный мороз. Столбики термометра показывали минус 30 градусов. Однако это не стало существенной причиной для Никиты для отмены поездки в город. Он вышел из дома в легкой обуви, рассчитывая, что будет находиться в машине, а не на улице, но по пути автомобиль неожиданно сломался. Постепенно парень стал замерзать. Он пытался поймать такси, но все было безуспешно.

Госпитализировали молодого человека с сильным обморожением обеих ног. Врачи не смогли спасти конечности, и им пришлось ампутировать обе стопы. На данный момент жизни Никиты уже ничего не угрожает. Его выписали из больницы 27 января.

Ранее в Москве ампутировали пальцы ребенку из-за сильного обморожения.