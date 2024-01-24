В Забайкалье мужчина едва не задушил 10-летнего ребенка на глазах у его матери

В Забайкальском крае мужчина попытался задушить десятилетнего ребенка на глазах у его матери. Женщине удалось защитить сына от злоумышленника и укрыться от него. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, россиянин проник на территорию одного из жилых домов, когда там гулял мальчик. Мужчина схватил школьника за шею и стал кричать, что всех убьет. На крики прибежала родительница ребенка и бросилась на незнакомца. Тогда он достал нож и порезал ей грудь.

В итоге женщине удалось вырвать сына из рук злоумышленника и убежать вместе с ним. Они закрылись в доме напротив, который принадлежал их родственникам. Какое-то время мужчина еще пытался вломился к ним, но потом ушел. Известно, что он направился в сторону школы. Но там он уже не вел себя агрессивно.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы. В ходе выяснения обстоятельств удалось узнать, что нападавший – 37-летний безработный местный житель. За ним уже числятся судимости за кражу, разбой и угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый задержан и допрошен.

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