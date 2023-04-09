«Они отбитые»: банда малолетних подростков терроризирует рабочий поселок под Новосибирском

Жительница рабочего поселка Краснообск под Новосибирском отправилась за покупками. Возле магазина она обратила внимание на двоих подростков, которые в шутку распыляли струю дезодоранта на прохожих. Женщина сделала им замечание, и отправилась дальше.

«Я совсем позабыла о них, но возле другого магазина они встали на моем пути. Один ударил меня по рукам и распылил дезодорант прямо в лицо. Другой чиркнул зажигалкой».

Струя огня опалил женщине лицо. Отпрянув, она попыталась заснять нападавших на видео.Тогда они набросились на нее с кулаками.

Тем не менее, сообщает kp.ru, запись удалось сохранить и выложить в местные соцсети. Один из пользователей уже опознал поджигателя. Им оказался 13-летний подросток, живущий с матерью без отца.

«Они отбитые все… угрожали мне, что порежут ножом, убьют».

Информация об инциденте, произошедшем на улице 2-го микрорайона Краснообска, перенаправлена в районное отделение полиции.