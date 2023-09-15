В Южно-Курильске рабочий убил родственника и залил его тело бетоном

В Южно-Курильске рабочий убил родственника после ссоры и залил его тело бетоном. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данным источника, в апреле этого года члены семьи убитого обратились в правоохранительные органы и рассказали, что никак не могут связаться с 44-летним мужчиной. Он уехал на заработки и пропал. Позже выяснилось, что к его пропаже причастен родственник, который работал с ним на стройке.

По версии следствия, мужчины часто ссорились. Подозреваемого не устраивало то, что его родственник злоупотреблял алкоголем и плохо выполнял работу. В какой-то момент начались ссоры.

«В ходе одного из конфликтов обвиняемый нанес множественные удары кулаками по голове и лицу потерпевшего от которых последний скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина решил избавиться от тела. Он завернул его в ткань и полиэтилен, закопал в нишу в полу строящегося здания и залил все бетонной смесью. Расследование уголовного дела завершено.

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