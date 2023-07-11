В Ярославле сожитель переехал девушку на машине при ребенке и сел неподалеку пить пиво

В Ярославле сожитель переехал девушку на машине и сел неподалеку с пивом смотреть, как она, будучи в крови, зовет на помощь. В момент наезда в машине находился их общий ребенок.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, это уже седьмое нападение 34-летнего парня на 29-летнюю девушку. После случившегося девушку госпитализировали с переломами. Она перенесла две операции – по реконструкции бедра и пересадке кожи. Сейчас пострадавшая передвигается на костылях.

Ранее парень караулил девушку, устраивал скандалы и разборки, шесть раз нападал. У пары растут двое детей.

8 лет в семье царила идиллия, а потом все изменилось. В последнее время мужчина все время сидел за компьютером и играл. В свое оправдание он заявил, что девушка изменяла и присылала фотографии с любовниками.

Ранее мы писали, что житель Санкт-Петербурга до смерти забил 19-летнюю девушку за флирт с гостем.